Gujarat Containers Ltd est une société basée en Inde, qui est principalement engagée dans la fabrication d'une variété de barils spécialisés. La société propose une gamme de conteneurs fabriqués. Elle a une capacité d'environ 1 500 barils par équipe. Ses produits comprennent des fûts galvanisés, des fûts en époxy, des fûts composites, des fûts soudés de tous côtés, des fûts à toit ouvert, des fûts M.S.Plain, des fûts NRV, des chaudières et des doublures, des fûts en tôle GP, des fûts en HMHDPE et des jerrycans. Les applications de l'entreprise comprennent une pléthore de produits chimiques, agrochimiques (pesticides et insecticides), aromatiques, peintures, revêtements et colorants, produits alimentaires, produits pétroliers et leurs sous-produits, huiles lubrifiantes, produits pharmaceutiques et résines.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier