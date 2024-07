Gujarat Cotex Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de négoce de tissus textiles et de négoce de terrains ou de parcelles. La société exerce des activités de fabrication, de blanchiment, de tissage, d'impression et de vente de tissus de tous types et d'autres matériaux similaires. Elle exerce également des activités d'achat et de vente de terrains non agricoles. L'entreprise s'adresse aux marchés nationaux.