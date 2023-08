Gujarat Fluorochemicals Ltd est une entreprise chimique basée en Inde qui fabrique des polymères fluorés, des spécialités fluorées, des réfrigérants et des produits chimiques. Les catégories de produits de la société comprennent les polymères fluorés, les intermédiaires fluorés spécialisés, les gaz réfrigérants et les produits chimiques de base. Elle propose des résines de polytétrafluoroéthylène (PTFE) sous la marque INOFLON. Ses produits en fluoropolymères comprennent le PTFE granulaire, le PTFE en poudre fine et le PTFE en dispersion aqueuse. Gaz réfrigérants : fabricant de HCFC 22 en Inde, et fournisseur pour les fabricants d'équipements originaux (OEM) et les services dans le monde entier. Elle propose également une gamme d'applications, notamment le HCFC 22, le HFC 125, le HCFC 32, le HFC 134a, le HFC 410a (mélange de R 125 et R 32) et le HFC 407c (mélange de R 125, R 32 et R 134a). La société est un producteur de produits chimiques industriels et essentiels pour les secteurs pharmaceutique, agrochimique et plastique.

Secteur Chimie de spécialité