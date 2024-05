Gujarat Industries Power Company Limited est une entreprise indienne qui produit de l'électricité à partir de gaz, de lignite, d'énergie éolienne et solaire. La société est engagée dans la production d'énergie électrique avec une capacité de production installée d'environ 1184,4 mégawatts (MW). Elle possède un portefeuille diversifié de centrales thermiques (gaz et lignite), éoliennes et solaires dans l'État du Gujarat. Ses centrales électriques non renouvelables comprennent Vadodara Station - I, Vadodara Station - II et Surat Lignite Power Plant (SLPP) - phase I et II. Les centrales électriques renouvelables de la société comprennent des centrales solaires et des parcs éoliens. Les projets de la société comprennent des parcs éoliens de 15 MW, 26 MW, 50,4 MW, 21 MW, 80 MW, 75 MW et 100 MW d'énergie solaire. La société produit et fournit de l'électricité aux sociétés de distribution et de transmission d'électricité de l'État du Gujarat.