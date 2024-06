Gujarat Natural Resources Limited est engagée dans la prospection de pétrole et de gaz naturel, le commerce de marchandises et autres. La société, par l'intermédiaire de sa filiale GNRL Oil & Gas Limited, détient des intérêts dans environ six blocs de production dans le bassin de Cambay. Les blocs de la société comprennent le bloc Kanawara, qui couvre une superficie de plus de 6,3 kilomètres carrés (km2) et est situé dans le bloc Tarapur au nord de Khambhat, Gujarat ; le bloc North Kathana, qui couvre une superficie d'environ 12.20 km2 et est situé au nord du champ de Kathana ; le bloc d'Allora, qui est situé à l'est du champ de Balol et à environ 8 kilomètres au nord-ouest de la ville de Meshana, en Inde ; le bloc de Dholasan se trouve dans le bloc tectonique de Mehsana du bassin de Cambay et est situé sur le flanc sud de la structure anticlinale de Sobhasan. Le bloc North Balol, qui couvre une superficie d'environ 27,3 km², est situé à 16 km à l'ouest de la ville de Meshana, dans le Gujarat, et le bloc Unawa, à 20 km au nord de la ville de Mehsana, dans le nord du Gujarat.