Gujarat Pipavav Port Limited annonce ses résultats opérationnels pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022

Gujarat Pipavav Port Limited a annoncé ses résultats opérationnels pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2022. Pour le trimestre, la société a déclaré que les conteneurs étaient de 191 000 EVP contre 157 000 EVP il y a un an. Le vrac sec était de 0,98 million de tonnes contre 0,67 million de tonnes l'année dernière. Les liquides étaient de 0,33 million de tonnes contre 0,24 million de tonnes l'année précédente. Le Ro Ro était de 10.000 unités contre 7.000 unités il y a un an.



Pour les neuf mois, la société a déclaré que les conteneurs étaient de 564 000 EVP contre 464 000 EVP il y a un an. Le vrac sec était de 3,22 millions de tonnes contre 2,72 millions de tonnes l'année précédente. Les liquides étaient de 0,75 million de tonnes contre 0,57 million de tonnes l'année dernière. Le Ro Ro était de 25.000 unités contre 17.000 unités il y a un an.