Gujarat Themis Biosyn Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits chimiques médicinaux. La société se concentre sur la fabrication et la vente d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) finis par processus de fermentation. La société opère par le biais de la fabrication de médicaments en vrac. Son portefeuille de produits comprend la Rifamycine-O et la Rifamycine-S. La société fabrique la Rifamycine S, qui est un intermédiaire pour la fabrication du médicament Rifampicine (un antibiotique utilisé pour le traitement de plusieurs types d'infections bactériennes, y compris la tuberculose, le complexe Mycobacterium avium, la lèpre et la maladie du légionnaire) et la Rifamycine O, qui est un intermédiaire pour la fabrication du médicament Rifaximine (un antibiotique utilisé pour le traitement de la diarrhée du voyageur, du syndrome du côlon irritable et de l'encéphalopathie hépatique). Sa division de recherche et développement se concentre sur le développement de cultures de fermentation.

Secteur Produits pharmaceutiques