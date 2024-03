Gul Ahmed Textile Mills Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023

Le 02 mars 2024 à 09:04 Partager

Gul Ahmed Textile Mills Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 41 229,28 millions de PKR, contre 30 410,54 millions de PKR il y a un an. Le résultat net est de 546,63 millions PKR contre 830,78 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 0,74 PKR contre 1,12 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 0,74 PKR contre 1,12 PKR il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 83 735,22 millions PKR contre 62 113,55 millions PKR il y a un an. Le résultat net est de 1 090,74 millions PKR contre 2 178,64 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 1,47 PKR contre 2,94 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 1,47 PKR contre 2,94 PKR il y a un an.