Gulf Cable and Electrical Industries Co KPSC est une société basée au Koweït qui fabrique et fournit des câbles électriques et des produits connexes au Koweït et à l'étranger. La société est active dans deux segments : la fabrication et l'investissement. En outre, la société investit ses fonds excédentaires dans des portefeuilles d'investissement. Les produits de la société comprennent des câbles électriques moyenne tension jusqu'à 30 kilovolts, des câbles électriques basse tension 600/1000 volts, des câbles de contrôle 600/1000 volts, des câbles de téléphone, de communication et d'instrumentation, des conducteurs nus pour les lignes aériennes, des conducteurs de mise à la terre, des conducteurs isolés au polychlorure de vinyle (PVC) ou au XLPE, et des applications domestiques/câblage interne. La société opère par le biais de sa filiale détenue à 94,5%, Gulf Cable and Multi Industries Company JSC, Jordanie.

Secteur Equipements et composants électriques