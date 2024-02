Gulf Hotel Group BSC est une société d'actionnariat public basée à Bahreïn qui opère dans le secteur du tourisme et de la gestion hôtelière. La société possède et exploite un certain nombre de centres de vacances nationaux et internationaux, à savoir Gulf Hotel Bahrain, Bahreïn ; Gulf Executive Residence, Bahreïn, et Ocean Paradise Resort, Zanzibar en République de Tanzanie. Il possède également le Gulf Convention Centre, qui accueille des conférences, des expositions, des dîners de gala, des banquets et des mariages. En outre, Gulf Hotels Group BSC sert l'industrie des boissons par le biais de sa filiale Gulf Brands International, qui importe, vend au détail et distribue des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans tout le Royaume de Bahreïn. La Société propose également d'autres services liés à l'hôtellerie, tels que l'assistance technique avant l'ouverture, les services de contrat de gestion avant l'ouverture, les services de gestion et les services de soutien de groupe. En juillet 2013, la Société a acheté un terrain dans la zone de Business Bay à Dubaï.