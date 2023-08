Gulf International Services QPSC est une société basée au Qatar, qui opère en tant que société holding. Elle opère dans quatre secteurs d'activité : Le segment du forage, qui opère par le biais de Gulf Drilling International Insurance Co, qui possède la propriété directe d'environ 15 appareils de forage, qui sont utilisés pour forer des puits adaptés à l'extraction du pétrole et du gaz naturel, 1 barge d'hébergement jack-up et 2 bateaux élévateurs. Le secteur de l'aviation, qui opère par le biais de Gulf Helicopters Company qui propose des services de transport par hélicoptère, y compris le transport offshore / onshore, le levage de charges sur de longues et courtes distances, et l'assistance sismique, entre autres. Le secteur de la restauration, qui opère par le biais de AMWAJ Catering Services Company Limited qui propose des services de restauration, de nettoyage, de lutte contre les parasites, de fourniture de main-d'œuvre et de gestion des installations, entre autres. Le secteur de l'assurance, qui opère par le biais d'Al Koot Insurance and Reinsurance Co qui propose des services d'assurance et de réassurance dans les domaines de la construction, de l'exploitation, de la marine et de la médecine.