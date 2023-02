La valeur nette d'inventaire de Gulf Investment chute mais dépasse l'indice de référence

(Alliance News) - Gulf Investment Fund PLC a déclaré jeudi que sa valeur nette d'inventaire a baissé, mais moins que son indice de référence, tandis que son revenu net semestriel d'investissement a augmenté, et il a noté les avantages de la hausse des prix du pétrole et de la demande de gaz naturel liquéfié.

Le fonds d'investissement basé sur l'Île de Man et axé sur l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 1,9885 USD, contre 2,0256 USD au 30 juin.

Cela représente un rendement total de la valeur nette d'inventaire de - 1,8 %, dépassant son indice de référence, l'indice composite S&P GCC, qui a enregistré un rendement négatif de 7,1 %.

Le revenu net des investissements à la juste valeur au cours des six mois se terminant le 31 décembre s'est élevé à 203 000 USD, ce qui représente un revirement par rapport à une perte de 11,9 millions USD un an plus tôt. Toutefois, pour le bénéfice net global, celui-ci est tombé à 334 000 USD, contre 8,2 millions USD.

Elle a également déclaré un dividende final de 3,51 cents par action qui sera versé le 17 mars.

"Les marchés du Conseil de coopération du Golfe ont bénéficié de la hausse des prix du pétrole, de la demande de gaz naturel liquéfié et de l'amélioration des tendances des marchés boursiers mondiaux. La région du CCG voit se poursuivre la diversification hors hydrocarbures, ainsi que la possibilité d'utiliser la manne de la hausse des prix du pétrole pour investir dans la croissance verte", a déclaré le président Anderson Whamond.

"Pour l'ensemble de l'année 2022, Gulf Investment NAV a augmenté de 8,4 %, continuant à surperformer son indice de référence et son indice, bien que le quatrième trimestre ait été l'un des pires trimestres pour le Qatar et l'Arabie Saoudite au cours des 10 dernières années. La demande de gaz étant susceptible d'être plus résiliente que celle du pétrole, parallèlement à la transition du monde vers le net zéro, le Qatar devrait continuer à connaître une croissance robuste alimentée par les prix du gaz à long terme."

Pour ce qui est de l'avenir, M. Whamond ajoute : "Après la récente liquidation du marché, les valorisations deviennent plus attrayantes et nous pensons que les marchés se redresseront dès que la volatilité des marchés mondiaux se sera calmée.

"En 2023, les perspectives du CCG restent solides, soutenues par les réformes socio-économiques, les projets d'infrastructure et la dynamique favorable de l'offre et de la demande de pétrole qui fournit à la majorité des États du CCG des excédents jumeaux ainsi qu'une économie qui est en grande partie protégée des craintes de récession en Europe et aux États-Unis."

Les actions de Gulf Investment étaient en hausse de 1,6 % à 1,90 USD chacune à Londres jeudi après-midi.

