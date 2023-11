Gulf Island Fabrication, Inc. est un fabricant de structures et de modules complexes en acier. La société fournit des services spécialisés, notamment des services de gestion de projet, de raccordement, de mise en service, de réparation, de maintenance, d'échafaudage, de revêtement, d'enceintes de soudage, de construction civile et de dotation en personnel aux secteurs de l'industrie et de l'énergie. Ses segments comprennent la division des services, la division de la fabrication et la division des chantiers navals. La division Services fournit des services de maintenance, de réparation, de construction, d'échafaudage, de revêtement, d'enceintes de soudage et d'autres services spécialisés sur des plateformes offshore et des structures terrestres, ainsi que dans des installations industrielles. La division Fabrication fabrique des modules, des skids et des systèmes de tuyauterie pour les installations terrestres de raffinage, pétrochimiques et offshore, ainsi que des fondations, des composants secondaires en acier et des structures de soutien pour les projets d'énergie alternative et les installations d'amarrage côtières. La division Chantier naval comprend deux ferries en construction.