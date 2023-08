Gulf Keystone Petroleum Limited (Gulf Keystone) est une société de portefeuille. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. La société opère dans la région du Kurdistan d'Irak. Gulf Keystone est un opérateur du champ Shaikan, situé à environ 60 kilomètres au nord-ouest d'Erbil et couvrant une superficie de plus de 280 kilomètres carrés (km2). La société a un contrat de partage de la production avec le gouvernement régional du Kurdistan (KRG) et possède une participation directe d'environ 80 % dans la licence Shaikan. Les filiales de la société comprennent Gulf Keystone Petroleum (UK) Limited, qui est engagée dans la gestion, le soutien, les services géologiques, géophysiques et d'ingénierie, et Gulf Keystone Petroleum International Limited, qui est engagée dans les activités d'exploration, d'évaluation, de développement et de production au Kurdistan.