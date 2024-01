Gulf Keystone Petroleum Limited est une société holding qui se consacre à la prospection, au développement et à la production de pétrole et de gaz. La société opère dans la région du Kurdistan d'Irak. Elle exploite le gisement de Shaikan, situé à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d'Erbil, la ville de la région du Kurdistan irakien, et couvrant une superficie de 280 kilomètres carrés (km2). La société a conclu un contrat de partage de la production avec le gouvernement régional du Kurdistan et détient une participation de 80 % dans la licence de Shaikan. Les filiales de la société comprennent Gulf Keystone Petroleum (UK) Limited et Gulf Keystone Petroleum International Limited. Gulf Keystone Petroleum (UK) Limited fournit des services de gestion, de soutien, de géologie, de géophysique et d'ingénierie. Gulf Keystone Petroleum International Limited se concentre sur les activités d'exploration, d'évaluation, de développement et de production au Kurdistan.