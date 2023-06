Gulf Marine prolonge deux contrats dans la région du Conseil de coopération du Golfe

(Alliance News) - Gulf Marine Services PLC a annoncé lundi avoir remporté deux prolongations de contrat dans la région du Conseil de coopération du Golfe, qui reflètent selon elle un marché "très favorable" et la qualité de ses flottes.

Gulf Marine est un fournisseur de navires de soutien autopropulsés et auto-élévateurs pour les secteurs offshore du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, basé à Londres.

Gulf Marine a déclaré que le premier contrat concerne l'extension d'un navire de grande classe jusqu'à la fin du mois de novembre, tandis que le second contrat concerne un navire de petite classe jusqu'à la fin du mois de mars 2024.

Gulf Marine a déclaré que les prolongations de contrat réaffirmaient sa "position de leader dans l'industrie et la forte demande pour ses services de navires".

Ces deux prolongations de contrat "soutiennent à nouveau un niveau plus élevé d'utilisation et de taux journaliers", ainsi que les trois autres contrats remportés au cours du premier semestre 2023, a déclaré Gulf Marine.

"Ces récompenses reflètent la vigueur continue du marché et la qualité de l'offre client de Gulf Marine et nous donnent des raisons d'être encore plus optimistes pour le reste de l'année 2023", a déclaré le président exécutif Mansour Al Alami.

Les actions de Gulf Marine ont augmenté de 3,2 % à 5,34 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

