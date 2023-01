Les actions de Gulf Marine Services en baisse alors que le client est frappé de faillite

(Alliance News) - Les actions de Gulf Marine Services PLC étaient en baisse vendredi, après que la société ait déclaré qu'elle pourrait devoir ajuster ses prévisions pour 2022, son client World Marine Offshore AS ayant déposé le bilan.

Gulf Marine Services est un fournisseur de navires de soutien basé à Abu Dhabi pour les industries pétrolières, gazières et renouvelables offshore. Ses actions étaient en baisse de 8,0 % à 4,65 pence chacune à Londres vendredi matin.

La société a déclaré que son contrat de soutien à la construction et au développement d'un important parc éolien offshore en France devait se terminer au premier trimestre 2023.

Gulf Marine Services a expliqué qu'elle a des créances impayées sur World Marine Offshore d'environ 4 millions d'euros, bien qu'il ne soit pas clair quel montant elle sera en mesure de récupérer et donc si un ajustement des prévisions pour 2022 sera nécessaire.

Gulf Marine Services a déclaré : "Le groupe enquête actuellement sur les intentions du syndic de faillite en ce qui concerne le contrat et prendra les différentes mesures nécessaires pour récupérer les fonds en souffrance, et protéger ses droits en tant que créancier."

Toutefois, la société a reconfirmé ses prévisions de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2023, soit entre 75 et 83 millions USD. Mardi, la société a déclaré s'attendre à un Ebitda pour 2022 compris entre 70 et 72 millions USD. En 2021, Gulf Marine Services a eu un Ebitda ajusté de 64,1 millions USD.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

