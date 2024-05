Gulf Marine Services PLC est un opérateur de navires de soutien autopropulsés et auto-élévateurs (SESV) basé au Royaume-Uni. La société et ses filiales investissent dans des projets commerciaux et industriels, les mettent en place et les gèrent, et affrètent et exploitent une flotte de navires. La société construit et entretient ses navires à Abu Dhabi. Les navires sont capables d'opérer au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest et en Europe. Elle opère à travers trois segments : Les navires de petite taille, qui comprennent les navires Naashi, Kamikaze, Kikuyu, Kawawa, Kudeta, Keloa, Kinoa et Pepper ; les navires de taille moyenne, qui comprennent les navires Shamal et Scirocco ; les navires de grande taille, qui comprennent les navires Endeavour, Endurance et Enterprise, et les autres navires, qui comprennent plus de deux anciens navires non-SESV et une barge d'hébergement (Khawla), qui ne font pas partie des segments des navires de petite, moyenne et grande taille.