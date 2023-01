Les performances de Gulf Marine Services sont conformes aux attentes pour l'année entière

(Alliance News) - Gulf Marine Services PLC a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices pour 2022 soient conformes aux attentes.

Gulf Marine Services est un fournisseur de navires de soutien basé à Abu Dhabi pour les industries pétrolières, gazières et renouvelables offshore.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2022 soit conforme à la fourchette de 70 à 72 millions USD annoncée précédemment. En 2021, la société a déclaré un Ebitda de 64,1 millions USD.

Pour 2023, Gulf Marine Services s'attend à ce que l'Ebitda se situe entre 75 millions et 83 millions USD.

La société a expliqué que l'augmentation prévue est due à la combinaison de niveaux d'utilisation plus élevés et de l'augmentation des taux journaliers. Gulf Marine Services s'attend à ce que les niveaux d'utilisation passent de 88% à 93% et que les taux journaliers augmentent de 8% sur l'ensemble de la flotte.

Elle a ajouté que son carnet de commandes s'élève à 369 millions USD, ce qui, selon elle, reflète la demande pour ses navires. Au même moment l'année dernière, le carnet de commandes était de 216 millions USD.

Le président exécutif Mansour Al Alami a déclaré : "Nos marchés continuent de montrer des signes de vigueur. L'utilisation des navires et les taux journaliers restent résilients dans un contexte de forte demande pour nos navires. Au fur et à mesure que nous avançons vers 2023, nous visons à atténuer l'impact des pressions externes, notamment une inflation toujours élevée et des taux d'intérêt mondiaux plus élevés, sur nos marges et nous maintenons notre attention sur le désendettement et la réalisation d'efficacités opérationnelles."

Les actions de Gulf Marine étaient en baisse de 2,3% à 4,65 pence chacune à Londres mardi matin.

