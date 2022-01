Gulshan Polyols Limited annonce un accord d'achat à long terme avec des sociétés de marketing pétrolier pour la mise en place d'une usine autonome d'éthanol.

Gulshan Polyols Limited a annoncé qu'elle avait reçu, signé et exécuté un contrat d'achat à long terme le 8 janvier 2022, pour la mise en place d'une usine autonome d'éthanol de 500 KLPD dans la zone industrielle de MPAKVN, à Borgaon, Tehsil Sausar, Distt. Chhindwara, Madhya Pradesh dans les états déficitaires en éthanol pour la fourniture d'éthanol anhydre dénaturé indigène à Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Indian Oil Corporation Limited (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) (PSU Oil Marketing Companies ou OMCs). dans le cadre du programme Ethanol Blending Petroleum pour répondre aux besoins en éthanol pour un mélange de 20 % d'ici 2025 en utilisant une combinaison de maïs et de riz.