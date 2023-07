Gungnir Resources Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société s'occupe de l'acquisition et de l'exploration de propriétés minières. Elle possède des projets d'or et de métaux de base dans le nord de la Suède. Ses actifs comprennent deux gisements de nickel-cuivre-cobalt, Lappvattnet et Rormyrberget, tous deux dotés de ressources en nickel, et le projet Knaften, qui abrite un système aurifère en développement dans une intrusion, ainsi que des cibles VMS (zinc-cuivre) et cuivre-nickel. Les gisements de nickel Lappvattnet et Rormyrberget sont situés dans la partie orientale du district de Vasterbotten, à environ 60 kilomètres (km) et 100 km à l'est de son projet d'exploration aurifère Knaften. Le projet Knaften est situé à l'extrémité sud d'une structure régionale connue sous le nom de ligne d'or (Arc Knaften-Barsele) située dans une région de SMV, comprenant la ceinture Skellefte et les ceintures de SMV en Finlande. Elle a également ajouté la propriété Hemberget à son portefeuille de propriétés suédoises, qui couvre une intrusion gabbro-ultramafique d'environ 11 km de long.

Secteur Sociétés minières intégrées