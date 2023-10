Gunsynd PLC - société londonienne investissant dans des entreprises et des projets dans les secteurs des ressources naturelles, des sciences de la vie et des boissons - annonce que sa filiale, Aberdeen Minerals Ltd, a reçu une subvention de 294 000 GBP du gouvernement britannique par l'intermédiaire de l'Automotive Transformation Fund (Fonds de transformation automobile). Aberdeen espère que cette subvention couvrira 70 % du coût d'une étude de faisabilité sur les méthodes de traitement des minerais dans le cadre de son projet de nickel-cuivre-cobalt Arthrath dans l'Aberdeenshire, en Écosse. L'étude examinera s'il est possible d'accélérer la production de matières premières cathodiques pour la fabrication de batteries au Royaume-Uni, en utilisant des méthodes plus durables sur le plan environnemental et plus acceptables sur le plan social que celles qui sont actuellement utilisées au Royaume-Uni. La subvention de l'ATF fait partie d'un ensemble plus large de financements annoncés par APC.

Gunsynd a souscrit 2 millions d'actions à 7,5 pence par action pour un montant total de 150 000 GBP dans le cadre de la levée de fonds annoncée le 16 janvier.

Cours actuel de l'action : 0,25 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 0,8

