Gunsynd plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La politique d'investissement de la société est d'investir et/ou d'acquérir des entreprises et/ou des projets dans le secteur des ressources naturelles, le secteur des sciences de la vie (en se concentrant, sans s'y limiter, sur la nutrition à base de plantes et les alternatives écologiques aux sources alimentaires) et le secteur des boissons alcoolisées (en se concentrant, sans s'y limiter, sur les ingrédients utilisés dans la production de ces boissons, y compris la canne à sucre, l'agave et la mélasse). Sa zone géographique de prédilection est l'Europe, l'Australie, les États-Unis et les Caraïbes, et des investissements peuvent également être envisagés dans d'autres régions. Ses intérêts dans un investissement et/ou une acquisition peuvent aller d'une position minoritaire à une participation totale et peuvent comprendre un ou plusieurs investissements. Les investissements peuvent concerner des sociétés cotées ou non cotées, être réalisés par des acquisitions directes ou des acquisitions à la ferme, et peuvent porter sur des sociétés, des partenariats et des coentreprises avec complément de prix, entre autres.

Secteur Sociétés holdings