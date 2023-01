Gunsynd dit que l'entité émettrice attribue 13,8 millions d'actions différées

Gunsynd PLC - Société d'investissement basée à Londres - Déclare que l'entreprise détenue Pacific Nickel Mines Ltd a achevé l'attribution de 13,8 millions d'actions différées au prix de 0,08 AUD chacune. Dit que les actions différées proviennent de l'acquisition de 85% dans Sunshine Minerals Ltd, qui détient 80% du projet de nickel Jejevo dans les îles Salomon. Conformément à la transaction annoncée en août, Gunsynd recevra 1,6 million d'actions. Elle détient désormais 4,7 millions d'actions de Pacific Nickel, soit 1,3 % de son capital social. Elle n'a plus d'intérêt direct dans Sunshine Minerals.

Cours actuel de l'action : 0,50 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 45 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

