La société dans laquelle Gunsynd investit obtient des résultats positifs sur le puits Canyon-2

Gunsynd PLC - société basée à Londres qui investit dans des entreprises et des projets dans les secteurs des ressources naturelles, des sciences de la vie et des boissons - note que sa filiale Omega Oil & Gas Ltd, une société d'énergie et de ressources cotée à la Bourse de Londres, a procédé au forage du puits Canyon-2 en Australie. Le puits atteint une profondeur totale de 3 807 mètres. Les résultats obtenus à ce jour sont "positifs" et ont dépassé les attentes. Le puits va maintenant être suspendu pour être complété avant la stimulation hydraulique et les essais d'écoulement au cours de la phase suivante.

Gunsynd a souscrit 450 000 actions à 0,20 AUD par action, pour un total de 90 000 AUD - environ 50 000 GBP - dans le cadre de l'introduction en bourse d'Omega.

