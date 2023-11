(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Arecor Therapeutics PLC - Société de biotechnologie commerciale basée à West Sussex, en Angleterre - Déclare qu'un paiement d'étape d'Inhibrx Inc a été déclenché pour une nouvelle formulation améliorée d'INBRX-101 dans le cadre d'un accord de licence conclu par les deux sociétés en décembre 2020. L'INBRX-101 a été développé par Arecor à l'aide de sa technologie brevetée, l'Arestat. Il s'agit d'une protéine de fusion AAT-Fc humaine recombinante optimisée, conçue pour traiter les patients atteints d'emphysème dû à un déficit en alpha-1 antitrypsine. Arecor a reçu un paiement initial d'Inhibrx et a droit à d'autres paiements à l'atteinte de certaines étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, ainsi qu'à des frais annuels d'accès à la technologie après la commercialisation.

Troy Income & Growth Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Édimbourg et géré par Troy Asset Management - déclare que la récente activité de rachat signifie qu'il est maintenant "très proche" d'utiliser pleinement son autorité existante de rachat d'actions ; et d'épuiser ses réserves distribuables. Note également que le conseil d'administration étudie actuellement les options possibles pour un regroupement avec un autre fonds d'investissement qui serait effectué par un plan de reconstruction. Par la suite, elle suspend le mécanisme de contrôle des décotes et le rachat d'actions, à compter de jeudi. De plus amples détails sur le plan de reconstruction proposé seront annoncés d'ici la fin du mois de novembre. Il n'y a aucune garantie que les termes d'un tel plan seront acceptés ou entreront en vigueur.

Metals One PLC - Développeur de projets de batteries de métaux en Finlande et en Norvège - déclare que Gunsynd PLC a confirmé son engagement à effectuer le premier paiement de 250 000 GBP à FinnAust Mining Northern OY, une filiale à 100 % de Metals One, conformément à l'accord de souscription et d'actionnariat conclu entre Metals One, FinnAust et Gunsynd, à brève échéance. L'accord porte sur l'engagement de Gunsynd à souscrire un nombre d'actions de FinnAust égal à 25 % des droits de vote de FinnAust, à un prix de souscription global de 1,0 million de livres sterling.

San Leon Energy PLC - Société indépendante de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - Mise à jour sur l'investissement de 187 millions de dollars dans la société par Tri Ri Asset Management Corp. La société a précédemment confirmé que toutes les conditions préalables à son investissement avaient été remplies et a demandé le tirage du prêt garanti convertible de 125,0 millions de dollars. Tri Ri Asset a confirmé que le paiement avait été effectué. Elle s'attend à recevoir sous peu le produit net du prêt. Elle note également qu'une souscription annoncée précédemment devait avoir lieu au plus tard le 31 octobre. Tri Ri - ou TRAM - a signé et renvoyé la lettre de souscription pour les actions de souscription, et est actuellement en train d'ouvrir un compte au Royaume-Uni avec son courtier principal, qui sera ensuite chargé de conclure le règlement. San Leon s'attend à ce que l'ouverture du compte de TRAM au Royaume-Uni soit achevée sous peu, après quoi San Leon demandera l'admission des actions à la négociation sur l'AIM.

