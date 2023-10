Gunze Limited a annoncé que Gunze a décidé d'investir dans l'expansion de son usine de Konan, avec une date d'achèvement prévue pour mars 2025, afin de soutenir la croissance de ses activités dans le domaine des plastiques techniques. Cet investissement répond à la demande croissante des marchés des dispositifs médicaux et des semi-conducteurs. L'usine de Konan a commencé ses activités en 1990 en tant qu'usine principale pour l'activité des plastiques techniques.

Depuis, l'usine a étendu ses activités en développant et en fournissant des tubes, des courroies et d'autres composants pour le marché de la bureautique et diverses industries, en utilisant ses technologies de traitement exclusives pour les fluoropolymères et les résines polyimides. Le nouveau bâtiment sera doté d'un extérieur à haute isolation thermique, d'un éclairage et d'une climatisation à haut rendement et d'une production d'énergie photovoltaïque afin de réduire les émissions de CO2. Il obtiendra une note de performance environnementale de B+ ou plus dans le cadre de la certification CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency). Gunze promeut des activités à l'échelle de l'entreprise pour réduire l'impact environnemental de ses activités, s'efforce de mettre en place une gestion respectueuse de l'environnement et contribue au développement de la communauté locale en revitalisant l'économie et en créant de nouvelles opportunités d'emploi dans la préfecture locale d'Aichi.

Vue d'ensemble de l'extension de l'usine de Konan : Localisation : 1, Toritsuke, Murakuno-cho, Konan, Aichi, Japon. Investissement total : Environ 5,7 milliards de yens.

Structure : Structure en acier, 2 étages. Surface du bâtiment : 4 396 mètres carrés. Surface totale au sol : 8 121 mètres carrés.

Principaux produits : Produits utilisant la fonctionnalité des plastiques techniques sur les marchés des appareils médicaux et des semi-conducteurs. Calendrier de construction : Début de la construction en février 2024, début de l'exploitation en mai 2025.