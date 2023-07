Guocheng Mining Co Ltd, anciennement Jianxin Mining Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la sélection et le commerce de produits minéraux de métaux non ferreux et le commerce d'acide sulfurique industriel. Les produits de la société comprennent des concentrés de plomb, de zinc, de cuivre, de sulfure, de pyrite en poudre, d'acide sulfurique industriel et de fer secondaire. L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Exploitations minières et métallurgie