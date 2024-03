Guolian Securities Co Ltd est une société dont l'activité principale est liée aux valeurs mobilières. La société opère dans six secteurs d'activité. Le secteur d'activité Courtage de valeurs mobilières est engagé dans le commerce de valeurs mobilières en agence, la vente de produits financiers en agence, le courtier intermédiaire d'introduction de contrats à terme (IB) et les services de conseil en investissement. Les produits inclus dans la vente de produits financiers en agence comprennent principalement des produits de fonds de tiers et des produits fiduciaires de tiers. Le secteur d'activité Banque d'investissement exerce des activités de souscription et de parrainage d'actions et d'émission et de souscription d'obligations par l'intermédiaire de ses filiales. Le secteur d'activité Gestion d'actifs et investissement est impliqué dans la gestion d'actifs collectifs et d'actifs directionnels. Le secteur d'activité Investissement en valeurs mobilières investit dans des actions, des fonds, des obligations et des options. Le secteur d'activité Négoce de crédit est engagé dans le négoce de titres sur marge et dans d'autres activités. Il exploite également le secteur d'activité Autres activités.