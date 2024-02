Les prix des terres rares ont probablement atteint leur niveau le plus bas et sont prêts à augmenter plus tard cette année en raison de la demande des véhicules électriques et de l'énergie éolienne, et parce que le producteur dominant, la Chine, devrait réduire ses quotas de production, ont déclaré les analystes.

Les terres rares sont un groupe de 17 éléments utilisés dans des produits tels que les lasers, les équipements militaires et les aimants des véhicules électriques et de l'électronique grand public. Les prix ont atteint leur niveau le plus élevé depuis dix ans en 2022, avant de chuter l'année dernière en raison de l'augmentation de la production en Chine et d'une croissance de la demande plus lente que prévu, paralysée par la reprise économique inégale du pays après la pandémie.

Le prix en Chine < SMM-REO-PXO> de l'oxyde de praséodyme, l'un des éléments de terres rares les plus utilisés, a chuté de 34% en 2023, tandis que l'oxyde de terbium < SMM-REO-TXO> et l'oxyde de néodyme < SMM-REO-NXO> ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis la fin de 2020 le mois dernier, selon les données du Shanghai Metals Market (SMM).

Toutefois, la baisse des terres rares devrait être limitée car les prix, en particulier ceux de l'oxyde de néodyme-praséodyme (NdPr), utilisé dans les aimants permanents, ont chuté de 38 % l'année dernière et sont proches du niveau des coûts de production, a déclaré Yang Jiawen, analyste au SMM.

L'oxyde de NdPr devrait connaître un déficit mondial de 800 tonnes métriques en 2024, contre un excédent de 6 600 tonnes l'année dernière, a écrit Guolian Securities le mois dernier.

"Nous nous attendons à ce que l'offre supplémentaire soit plus ou moins résorbée d'ici la fin de l'année 2024, car la demande rattrape l'offre grâce à l'augmentation continue des ventes de véhicules électriques et de la production d'éoliennes", a déclaré l'analyste Willis Thomas de CRU Group.

CHINE QUOTA

L'année dernière, la Chine a émis une troisième série de quotas de production de terres rares, une première depuis 2006. Le quota total pour l'année a atteint le niveau record de 255 000 tonnes, soit une augmentation de 21,4 % par rapport à l'année précédente.

Toutefois, les quotas de la Chine devraient augmenter à un rythme plus lent cette année, entre 10 % et 15 %, ont indiqué les analystes du fournisseur d'informations Baiinfo dans une note de recherche.

"Nous nous attendons à une nouvelle augmentation des quotas de production pour l'exploitation minière et la séparation ... mais pas dans les mêmes proportions que l'année dernière", a déclaré Ross Embleton, analyste chez Wood Mackenzie.

La Chine, qui représente 70 % de l'extraction des terres rares et 90 % de la production raffinée, selon le United States Geological Survey, contrôle son approvisionnement en ressources stratégiques par le biais du système de quotas depuis 2006.