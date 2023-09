Guotai Junan International Holdings Limited est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fourniture de services financiers. La société opère à travers cinq segments. Le segment des services financiers aux entreprises fournit des services de conseil, de placement et de souscription de dettes et de titres de participation. Le segment des services aux investisseurs institutionnels fournit des services de tenue de marché, d'investissement, de solutions de produits structurés, de prêts et d'autres services aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions financières. Le secteur de la gestion de patrimoine fournit des services et des solutions financières aux investisseurs individuels, aux petites et moyennes entreprises et aux institutions, notamment des services de courtage, des prêts, des financements et d'autres services de gestion de patrimoine. Le secteur de la gestion des investissements fournit des services de gestion d'actifs et de fonds aux institutions et aux particuliers, notamment des fonds, des dettes et des investissements en actions. Le segment Autres représente principalement les revenus locatifs et la fourniture de services de canaux d'information.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds