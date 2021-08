Bénéfice en forte baisse pour Gurit sur les six premiers mois

Zurich (awp) - En pleine réorientation de ses activités, le fabricant de matériaux composites Gurit a essuyé une forte baisse de son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année.

Les coûts de restructuration et l'inflation des prix des matériaux ont pesé sur la rentabilité. Le bénéfice net a reculé de 53,2% à 10,3 millions de francs suisses au premier semestre 2021. De son côté, le résultat opérationnel a essuyé une baisse de 40,6% à 18,6 millions, pour une marge afférente de 7,2%, contre 11,1% à la même période un an plus tôt.

Les ventes ont chuté de 8,7% à 258,6 millions, freinées par un repli en Chine et des ventes en baisse pour le bois de balsa, appelé à être remplacé durablement par le plastique PET.

Alors que le chiffre d'affaires a dépassé les attentes des analystes consultés par AWP, le résultat opérationnel (Ebit) et le bénéfice net étaient attendus plus élevés.

La direction a confirmé ses objectifs annuels, abaissés fin mai. Le chiffre d'affaires est désormais attendu autour de 500 millions de francs suisses et la marge d'exploitation Ebit à environ 8%, y compris les coûts de restructuration. Ajusté des charges non récurrentes, cet indicateur est toujours attendu entre 9 et 11%.

