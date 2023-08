Gurit Holding AG est une société holding suisse qui se consacre au développement, à la production et à la commercialisation de matériaux composites avancés présentant des caractéristiques physiques et chimiques sur mesure. La société opère par le biais du seul secteur d'activité Composites. Le portefeuille de produits de la société comprend des préimprégnés en verre et en carbone renforcés de fibres, des produits structuraux, des gelcoats, des adhésifs, des résines et des consommables, ainsi que des équipements de traitement des composites et des panneaux de carrosserie. La société se concentre sur quatre marchés principaux : L'énergie éolienne, pour laquelle la société développe et fabrique des composites avancés ; l'outillage, pour lequel la société fabrique des moules ; le transport, pour lequel la société produit des intérieurs d'avion et des matériaux pour vaisseaux spatiaux, et la marine, pour laquelle elle fabrique et fournit des matériaux composites au marché de la construction navale. Elle fournit également ses produits au marché de l'architecture et au secteur de l'énergie océanique, et offre des services de conseil en ingénierie.

Secteur Chimie de spécialité