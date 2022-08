Premier semestre en baisse pour Gurit

Zurich (awp) - Le fabricant de matériaux composites Gurit a dévoilé mercredi les résultats d'un premier semestre globalement en recul. L'entreprise relève tout de même ses objectifs et s'attend à un second semestre solide.

De janvier à juin, Gurit a enregistré un chiffre d'affaire en retrait de 9,2% à 234,8 millions de francs suisses.

Côté rentabilité, le bénéfice net a progressé de 61,2% à 16,6 millions. Le résultat opérationnel (Ebit) a légèrement augmenté à 19,8 millions pour une marge afférente de 2,0% contre 4,0% à la même période en 2021.

Les ventes du groupe ont pratiquement toutes régressé, comme celles de Kitting à 71,6 millions (-20,9%), Tooling à 32,4 millions (-43,7%) et Aerospace à 9,6 millions (-29,4%), à l'exception de Composite Materials, en hausse de 22% à 141,4 millions de francs suisses, détaille un communiqué.

Le chiffre d'affaires tout comme le résultat opérationnel (Ebit) et le bénéfice net ont dépassé les attentes des analystes consultés par AWP.

Pour 2022, la direction a relevé ses prévisions et confirme ses objectifs en se préparant à une deuxième partie d'exercice "solide" avec des ventes attendues entre 500 et 530 millions de francs suisses et une marge opérationnelle ajustée attendue de 2,0% à 4,0%.

ib/ck