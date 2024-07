GURU Organic Energy Corp. a annoncé la nomination de trois nouveaux membres indépendants à son conseil d'administration : Jeff Church, Anne-Marie Laberge et Tyler Ricks. Leur vaste expérience et leurs antécédents diversifiés apporteront une vision et une orientation stratégique précieuses alors que GURU travaille à la réalisation de ses plans d'expansion au Canada et aux États-Unis.

Jeff Church est un entrepreneur et un chef d'entreprise chevronné qui a fait ses preuves dans la création et l'expansion d'entreprises prospères aux États-Unis. Il est le cofondateur et l'ancien PDG de Suja Juice, une entreprise leader dans le domaine des jus biologiques pressés à froid, où il a mené l'entreprise de sa phase de démarrage à un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars. L'esprit d'entreprise de Jeff et sa connaissance approfondie du marché des boissons biologiques seront essentiels pour guider l'orientation stratégique et les initiatives de croissance de GURU.

Jeff présidera le comité de vérification à l'avenir. Anne-Marie Laberge est une dirigeante chevronnée qui possède une solide expérience en marketing et en transformation numérique. Elle a occupé des postes de direction au sein d'organisations de premier plan, notamment Bombardier Produits Récréatifs (BRP), où elle a été chef du marketing, et Telus, où elle a dirigé les activités de marque et de marketing pendant une phase critique du développement de l'entreprise.

La vaste expérience internationale d'Anne-Marie chez BRP et sa profonde compréhension du marketing et des écosystèmes numériques seront inestimables alors que GURU accélère ses initiatives numériques et poursuit des opportunités de croissance à l'extérieur du Canada. Anne-Marie sera membre du comité de vérification. Tyler Ricks apporte plus de trois décennies d'expérience dans les secteurs des biens de consommation emballés et des boissons.

Il a occupé divers postes de direction dans des entreprises telles que PepsiCo, Peet's Coffee, Super Coffee et Caulipower, où il occupe actuellement le poste de directeur général. Tyler dirige également Ricks Family Ventures LLC, un family office qui investit dans des dizaines d'entreprises agroalimentaires perturbatrices. Son expertise en matière de développement de marques, de stratégie marketing et d'excellence opérationnelle sera déterminante pour renforcer la présence et l'innovation de GURU sur le marché.

Tyler présidera le comité du GHRC à l'avenir. Dans le contexte de ces ajouts au conseil d'administration, Alain Miquelon s'est retiré du conseil. Alain s'est joint au conseil d'administration de GURU lorsque l'entreprise est devenue une société cotée en bourse en 2020. Son expérience en tant qu'ancien cadre supérieur du Groupe TMX a été déterminante pour guider l'entreprise dans sa transition d'une société privée à une société cotée en bourse.