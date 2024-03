GURU Organic Energy Corp. est une société de boissons basée au Canada. La société produit, commercialise et distribue des boissons énergisantes destinées à être vendues sur les marchés canadien et américain. La société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par le biais d'un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente, ainsi que par le biais de www.guruenergy.com et Amazon. Ses produits comprennent GURU Organic Energy - Guayusa Tropical Punch, GURU Organic Energy, GURU Organic Energy - Lite, GURU Organic Energy - Yerba Mate et GURU Organic Energy - Matcha. Ses boissons énergétiques biologiques sont élaborées à partir d'ingrédients d'origine végétale. Elles sont fabriquées à partir d'ingrédients tels que le thé vert, le matcha, le guarana, le ginseng, l'échinacée, le fruit du moine et la stévia. Les filiales de la société comprennent GURU Beverage Inc. et GURU Beverage Co.

Secteur Boissons non alcoolisées