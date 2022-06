GURU Organic Energy annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2022

Revenus nets T2 records de 7,6 M$, en hausse par rapport aux 7,1 M$ du T2 2021.



GURU continue d’être la boisson énergisante connaissant la plus forte croissance au Canada au cours des 52 dernières semaines 1 et la marque de boissons énergisantes #1 chez les adultes de moins de 25 ans au Québec, la prochaine génération de consommateurs de boissons énergisantes. 2

Croissance du volume de 26 % en raison des taux de vélocité plus élevés, du lancement de nouveaux produits et de l’augmentation du nombre de points de vente au Canada, et de l’entrée dans le secteur des clubs-entrepôts aux États-Unis.

Marge brute forte et soutenue de 54 % contre 55 % au T1 2022, reflétant une gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement et des pratiques prudentes en matière de prix.

Lancement de la campagne de marketing « L’Énergie des plantes » et introduction de GURU Guayusa Punch Tropical à travers le Canada, après le lancement réussi au Québec où il s’est classé au 1 er rang des « UGS d'innovation ». 3

Situation financière solide avec plus de 62 M$ de trésorerie, d'équivalents de trésorerie, d'investissements à court terme et de facilités de crédit non utilisées.

Faits saillants après le T2

Lancement cet été de la campagne « Bonne Énergie au naturel », la plus grande campagne nationale de marketing jamais réalisée à ce jour par GURU, marquant l’activation de tous les principaux points de contact avec les consommateurs: Programme estival complet de commandites et d'échantillonnage avec plus de 30 événements de mai à septembre à travers le Canada. Campagne nationale de marketing extérieure et numérique pour soutenir les activités de marketing en cours, de juin à août. Commanditaire officiel de l’émission THE AMAZING RACE CANADA diffusée par CTV, la série estivale la plus regardée au Canada . Activités promotionnelles en magasin en juin et juillet chez les principaux détaillants du Canada.

Classé parmi les 50 entreprises durables à la croissance la plus rapide au Canada par Corporate Knights.

MONTRÉAL, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse d'annoncer ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf données par action)



Trois mois clos le

30 avril Six mois clos le

30 avril 2022 2021 2022 2021 Revenus nets 7 603 7 074 14 569 13 676 Marge brute 4 126 4 435 7 923 8 532 Perte nette (3 974 ) (1 204 ) (7 163 ) (1 835 ) Perte de base et diluée par action (0,12 ) (0,04 ) (0,22 ) (0,06 ) BAIIA ajusté4 (3 748 ) (833 ) (6 762 ) (1 264 )

« Au deuxième trimestre, nous avons réalisé notre meilleure performance pour le T2 à ce jour, avec des revenus nets de 7,6 M$, contre 7,1 M$ au T2 2021, tout en maintenant des marges brutes de 54 %, parmi les meilleures du secteur, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « Cette performance résulte d'une croissance de 26 % du volume des ventes, et ce malgré l'impact de la COVID-19 dans la première moitié du trimestre. Fidèles à notre approche méthodique et prudente, nous avons retardé certaines activités de marketing au T3, dans le contexte des restrictions liées à la COVID-19 à travers le Canada qui étaient en vigueur durant le premier trimestre et la première moitié du deuxième trimestre. »

« Avec le retour des événements en personne au Canada et la levée de la majorité des restrictions depuis la fin du printemps, nous allons à plein régime avec notre programmation estivale et nos activités de marketing, en nous appuyant sur notre campagne de marketing « L’Énergie des plantes » que nous venons de réaliser. Cela comprend le lancement de notre campagne de marketing estivale « Bonne Énergie au naturel » avec des éléments numériques, extérieurs, en magasin et des événements organisés par des tiers, ainsi qu'un mélange d'activités de commandite et d'échantillonnage qui auront lieu dans divers événements à travers le Canada tout au long de l'été. Cette campagne exhaustive nous fournira une solide base de référence pour nos futurs programmes de marketing, alors que nous continuons à développer la notoriété de notre marque à travers le Canada et à attirer de nouveaux consommateurs de boissons énergisantes soucieux de leur santé et à la recherche d'énergie naturelle. »

« Aux États-Unis, notre forte croissance au T2 provient de la forte demande des consommateurs, comme le montrent les données SPINS du T2, avec une hausse de 61 % des achats des consommateurs en Californie, par rapport au trimestre précédent, et une hausse de 31 % dans l'ensemble des États-Unis5, et d’un programme de rotation à durée limitée dans le secteur des clubs-entrepôts. Nous poursuivons également d'autres initiatives d'acquisition de clients aux États-Unis et par le biais de nos diverses plateformes en ligne, » a ajouté M. Goyette.

Classée parmi les 50 entreprises durables de l'avenir par Corporate Knights

GURU est fière d'avoir été récemment nommée dans le classement inaugural Future 50 Fastest-Growing Sustainable Companies in Canada par Corporate Knights Inc., un média canadien et B Corp de recherche, engagé à promouvoir une économie durable. Sélectionné parmi 6 115 sociétés canadiennes publiques et privées, le classement est composé des 25 sociétés cotées en bourse et des 25 sociétés privées qui connaissent la plus forte croissance et dont les activités s'inscrivent dans la transition vers une économie mondiale propre.

« Chez GURU, notre mission est de faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes. Pour nous, ce parcours commence par des ingrédients organiques naturels et propres, et provenant de sources durables, mais touche également tous les aspects du développement durable, y compris le soutien de nos communautés et la réduction de notre empreinte environnementale. Nous sommes fiers d'être reconnus comme une entreprise canadienne émergente et à croissance rapide ayant le développement durable à cœur, et nous nous engageons à rester fidèles à notre mission et à répondre aux attentes de nos parties prenantes en tant qu'entreprise citoyenne responsable, » a déclaré M. Goyette.

Résultats des activités

Les revenus nets ont augmenté de 7 % au deuxième trimestre pour atteindre 7,6 M$, comparativement à 7,1 M$ pour la même période l'an dernier. L'augmentation est reflétée par une croissance de 26 % du volume global, en raison de l'augmentation des vélocités, du lancement de nouveaux produits et de l'augmentation des points de vente au Canada, ainsi que d'un nouveau programme de rotation dans un club-entrepôt aux États-Unis, partiellement compensée par les coûts associés à l'entente de distribution exclusive au Canada. Pour le semestre, les revenus nets ont augmenté de 7 % à 14,6 M$, contre 13,7 M$ pour la même période en 2021, le volume global ayant augmenté de 24 %.

La marge brute s’est élevée à 4,1 M$, contre 4,4 M$ au T2 2021. La marge brute en pourcentage des revenus nets s'est établie à 54 %, contre 55 % au T1 2022, reflétant la gestion rigoureuse de la chaîne d'approvisionnement et les pratiques prudentes en matière de prix. Pour le semestre, la marge brute s'est élevée à 7,9 M$, contre une marge brute de 8,5 M$ un an plus tôt. La marge brute en pourcentage des revenus nets pour la période s'est établie à 54 % contre 64 % l'an dernier. La diminution de la marge brute était anticipée en raison du changement de notre modèle de distribution, de vente et de marchandisage au Canada, qui a pris effet au T4 2021, et qui comprend des frais de distribution, de vente et de marchandisage (dont une partie était auparavant classée dans les frais de vente, charges générales et administratives). La marge brute a également été légèrement affectée par l'augmentation des coûts des produits due aux pressions inflationnistes sur les coûts des intrants et du transport.

Les frais de vente, charges générales et administratives, qui comprennent les dépenses d'exploitation, de vente, de marketing et d'administration, se sont élevés à 8,2 M$ au deuxième trimestre, contre 5,5 M$ pour la même période l'an dernier. Les frais de vente et de marketing ont représenté plus de 70 % de la hausse des frais de vente, charges générales et administratives, alors que la Société a investi dans des campagnes de vente et de marketing ciblées au cours du trimestre, notamment sa campagne de marketing « L’énergie des plantes », le lancement de GURU Guayusa Punch Tropical au Canada, le lancement du format 500 ml au Québec et la mise en vente d’une caisse de 4 unités de 355 ml au Canada, ainsi que des investissements continus en marketing dans les points de vente aux États-Unis. Pour la période de six mois, les frais de vente, charges générales et administratives se sont élevés à 15,3 M$, comparativement à 10,2 M$ l'an dernier.

Le BAIIA ajusté3 s'est chiffré à (3,7) M$, comparativement à (0,8) M$ l'an dernier. La diminution du BAIIA ajusté est principalement due à l'augmentation des frais de vente et de marketing et, dans une moindre mesure, à la baisse de la marge brute.

La perte nette au deuxième trimestre s'est chiffrée à 4,0 M$ ou (0,12) $ par action (de base et diluée), contre une perte nette de 1,2 M$ ou (0,04) $ par action (de base et diluée) pour la même période l'an dernier. L'augmentation de la perte nette reflète la baisse des marges et les coûts supplémentaires associés aux activités de marketing de la marque et de commercialisation sur le terrain.

Au 30 avril 2022, la Société disposait de 52,8 M$ de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d’investissements à court terme, ainsi que de facilités de crédit non utilisées libellées en $CA et en $US totalisant 10 M$.

1 Nielsen: Dernières 52 semaines, période se terminant le 23 avril 2022 – All Channels, Canada.

2 Étude de marché menée par element54 et Patterson Langlois pour GURU en juin 2021 auprès de 1 500 participants dans la province de Québec.

3 Nielsen: Dernières 52 semaines, période se terminant le 23 avril 2022 – Convenience and Gas (C&G) channel, Quebec

4 Veuillez vous référer à la section « Mesure financière non conforme aux PCGR » pour des informations supplémentaires sur le rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté à la fin du présent communiqué.

5 SPINS IRI data, Total Multi-Outlet (MULO) channels, période se terminant le 20 mars 2022.

Téléconférence

GURU tiendra sa téléconférence pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022 aujourd'hui, le 14 juin 2022 à 10h00 (HE). Les personnes intéressées peuvent écouter la conférence en direct sur le site web de GURU à l'adresse https://investors.guruenergy.com/fr/investisseurs ou en composant le 833-678-0822 (Amérique du Nord) ou le 602-563-8278 (International). Les participants devront fournir le numéro d'identification de conférence suivant: 1207028. Une rediffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 14 juin 2023.

À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten – et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, chef de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives à nos convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un certain moment dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc averti que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent les facteurs suivants, qui sont présentés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 octobre 2021, disponible sur SEDAR au www.sedar.com: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue dans les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que la pandémie de la COVID-19 ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; les revenus nets provenant entièrement des boissons énergisantes; la concurrence accrue; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; le maintien des services à plein temps de la haute direction; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les risques associés à l'entente de distribution avec PepsiCo; l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; et les conflits d'intérêts. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis des mises en garde susmentionnées, et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Mesure financière non conforme aux PCGR

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant les coûts de mise en place de l'entente de distribution nationale canadienne, les charges liées à l'acquisition inversée de Mira X, l’impôt sur le résultat, les charges financières nettes, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et la charge de rémunération fondée sur des actions. L'exclusion des coûts de mise en place de l'entente de distribution nationale canadienne élimine l'impact sur le bénéfice des coûts qui ne devraient pas se reproduire à court terme. L'exclusion des charges financières nettes élimine l'impact sur les bénéfices provenant d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et de la charge de rémunération fondée sur des actions élimine l'impact non monétaire de ces éléments. Nous croyons que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par l'impact des éléments décrits ci-dessus, car il fournit une indication de la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le fait d'exclure ces items ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que cette mesure financière non conforme aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permet aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives futures de la Société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA ajusté soit fréquemment utilisé par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres personnes dans leur évaluation des sociétés, il présente des limites en tant qu'outil analytique et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société présentés selon les normes IFRS. La mesure financière non conforme aux PCGR qui précède n’est pas une mesure du résultat ou des flux de trésorerie reconnue selon les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et elle n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. La méthode qu’utilise la Société pour calculer ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de cette mesure financière non conforme aux IFRS peut ne pas être comparable à celle des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont prévenus que les mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat net établi conformément aux PCGR à titre d’indicateurs de notre performance ou comme un substitut aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures des liquidités et des flux de trésorerie.

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté