GURU Organic Energy nettoie le paysage canadien

MONTRÉAL, 27 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la principale marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, a profité de l’été canadien pour mener une opération de nettoyage communautaire à l’échelle nationale. De Halifax à Vancouver, l’Escouade GURU, créée spécialement pour l’occasion, a redonné à la nature et à l’environnement. Des berges de rivières aux parcs de planches à roulettes, en passant par les sentiers de randonnée et les pistes cyclables, l’Escouade GURU a travaillé d'arrache-pied pour ramasser les déchets et redonner un coup d’éclat aux endroits où on peut pleinement profiter de l’été.



« Se rapprocher de la nature est un excellent moyen de se connecter à sa propre nature, la vraie, et c’est pourquoi nous nous sommes engagés à nettoyer notre incroyable territoire d’un océan à l’autre – des endroits où nous allons pour nous ressourcer et refaire le plein d’énergie. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et nous avons hâte de nous attaquer à plus de 25 autres sites à travers le Canada au courant des deux prochains mois, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

Ayant déjà atteint plus de 50 % de son objectif ambitieux d’organiser près de 60 nettoyages dans les principales villes et aires de jeux extérieures du pays entre juin et septembre, l'Escouade GURU est sur la bonne voie, avec des équipes déployées sur cinq sites en Colombie-Britannique, six en Alberta, 13 en Ontario, huit au Québec et deux autres dans les provinces de l’Atlantique. Vingt-cinq autres nettoyages sont prévus d'ici l'automne à Toronto, Ottawa, Halifax, Calgary, Edmonton et Vancouver, les 28 juillet et 26 septembre, ainsi qu'au Port de Québec, le 18 septembre.

Alors que les mesures de santé publique continuent de s’alléger dans tout le pays, c’est le moment de se rassembler pour profiter du grand air. Avec la Journée mondiale de la conservation de la nature ayant lieu le 28 juillet, GURU encourage les Canadiens à participer aux prochains événements qui auront lieu au Sunset Beach Trail et au parc George Wainborn à Vancouver, au Bow River Pathway à Calgary, au Lower Don Trail à Toronto et au Long Lake Park Reserve Loop Trail à Halifax. C’est le moment de briller et de contribuer au nettoyage des endroits ou vos rêves deviennent réalité, avec bien sûr, GURU à vos côtés.

Fournir une bonne énergie aux travailleurs de première ligne

Parallèlement à l'engagement de GURU à nettoyer le paysage canadien, les équipes de tout le pays ont soutenu activement les travailleurs de première ligne tout au long de l'été. En mai et juin, plus de 35 000 canettes de GURU ont été données aux travailleurs de première ligne, notamment aux travailleurs de la santé, aux premiers répondants et au personnel des cliniques de dépistage et de vaccination de la COVID-19.

Suivez-nous sur Instagram @guruenergydrink et sur Facebook @guruenergy (événements en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique) et sur Instagram @guruenergie (événements au Québec) pour en savoir plus sur les prochains nettoyages dans votre région.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7f3e379-42c2-4b43-80e2-135e25b74bfc/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88f94385-a84e-4f64-860e-ad48efa4c4b1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac6e81af-7ab6-4c5b-adfb-7455c77e0fb0/fr

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca