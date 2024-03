MONTRÉAL, 15 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à la 36e conférence annuelle de ROTH, du 17 au 19 mars 2024, et que GURU sera le commanditaire des boissons énergisantes de l'événement.



Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, fera également une présentation sous forme de « fireside chat » le 19 mars 2024 à 12h00, heure du Pacifique (15h00, heure de l'Est).

En tant que commanditaire exclusif des boissons énergisantes, GURU aura l'occasion de présenter à la communauté financière, pendant les trois jours de l'événement, sa formidable gamme de punchs, composée de Punch tropical, Punch aux fruits et Punch pêche mangue.

Cette année, l'événement consistera en des réunions individuelles ou en petits groupes, des discussions informelles avec des analystes, des panels thématiques et sectoriels, auxquels participeront des dirigeants d'environ 500 sociétés privées et publiques issues de divers secteurs de croissance, parmi les suivants : produits de consommation, technologie et médias, développement durable et croissance industrielle, technologie agricole, énergie, métaux et mines, soins de santé, services et assurance.

Pour demander une invitation ou pour planifier une rencontre individuelle, veuillez communiquer avec votre représentant ROTH ou avec GURU à investors@guruenergy.com.

À propos de ROTH MKM

ROTH MKM est une banque d'investissement axée sur les relations, au service des sociétés en croissance et de leurs investisseurs. Sa plateforme de services complets offre des services de levée de capitaux, de recherche sur les actions à fort impact, de macroéconomie, de vente et de négociation, de perspectives techniques, de stratégies de produits dérivés, de conseils en matière de fusions et acquisitions et d'accès aux entreprises. ROTH MKM, dont le siège social est situé à Newport Beach, en Californie, est une société privée appartenant à ses employés et possède des bureaux partout aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.roth.com.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 27 janvier 2024, Tous les canaux, Canada vs. même période l’an dernier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca François Kalos francois.kalos@guruenergy.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50671f98-61c6-4006-9771-856434140518/fr