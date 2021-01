GURU Organic Energy présentera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020 12/01/2021 | 13:02 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL , 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, présentera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice se terminant le 31 octobre 2020, le jeudi 21 janvier 2021, avant l'ouverture des marchés.

La direction tiendra une téléconférence le jour même à 10h00 (heure de l'Est) pour discuter de ses résultats financiers. La téléconférence comprendra une période de questions et réponses ouverte exclusivement aux analystes financiers qui sont invités à participer en utilisant le numéro d'appel fourni ci-dessous. Les autres parties intéressées sont invitées à participer à la téléconférence en mode écoute uniquement et sont encouragées à le faire par le biais d'une webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site web du GURU. Détails de la téléconférence : Jeudi 21 janvier 2021, à 10h00 (heure de l'Est)

Par webdiffusion à https://edge.media-server.com/mmc/p/ot3x6zw4

Par téléphone : 833-678-0822 (Amérique du Nord) ou 602-563-8278 (International). Veuillez vous connecter 15 minutes avant le début de la téléconférence.

Rediffusion : Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 21 janvier 2022.

À propos de GURU

GURU (TSX : GURU) est une entreprise de boissons dynamique et à croissance rapide, fondée en 1999, lorsqu'elle a été la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle à base de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par le biais d'un réseau de distribution de plus de 15 000 points de vente, ainsi que par le biais de guruenergy.com et d'Amazon. GURU a bâti une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s'est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus de renseignements sur GURU, visitez www.guruenergy.com. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, chef de la direction financière

GURU ORGANIC ENERGY CORP.

514-845-4878

investors@guruenergy.com Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca







