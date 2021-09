GURU Reconnue comme la marque #1 des boissons énergisantes auprès des adultes de moins de 25 ans au Québec

MONTRÉAL, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la principale marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse de partager les principales conclusions d’une étude de marché exhaustive menée auprès des consommateurs de boissons énergisantes à travers le Québec, qui place GURU comme la marque de boissons énergisantes préférée des jeunes adultes au Québec.



« La mission de GURU est de faire le ménage de l'industrie en offrant une alternative saine aux consommateurs dans la catégorie des boissons énergisantes et les résultats de cette étude démontrent clairement que nous remplissons notre mission auprès de la nouvelle génération de consommateurs. Les résultats confirment également le fort attrait de notre marque durable et différenciée, et que nos valeurs qui privilégient la bonne énergie, le naturel, l'authenticité, le progrès, l'aventure et le respect de l'environnement sont bien perçues par la jeune génération, tant chez les femmes que chez les hommes, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

Voici les principales conclusions de l'étude :

37 % des consommateurs de moins de 25 ans considèrent GURU comme leur première marque de boisson énergisante, contre une moyenne de 13 % pour les quatre autres principales marques au Québec.

Près de 50 % des consommateurs de GURU sont des femmes, contre seulement 27 % pour les autres marques de boissons énergisantes.

La nouvelle génération choisit GURU parce qu'elle utilise des ingrédients biologiques, naturels, sains et meilleurs pour la santé pour fournir l'énergie désirée.

GURU attire de nouveaux et fidèles clients principalement en: 1) attirant les nouveaux venus dans cette catégorie saine et meilleure pour la santé et; 2) en convertissant les consommateurs de boissons énergisantes qui consommaient auparavant des marques traditionnelles.

« Ces données de marché renforcent également notre stratégie d'approche du marché alors que nous développons la notoriété de notre marque à travers le Canada. En collaboration avec les principales agences de création et de marketing expérientiel, et sur la base de ces données, nous nous apprêtons à accélérer la croissance de notre part de marché au Canada et à soutenir notre entente de distribution canadienne exclusive avec PepsiCo Canada Breuvages qui entrera en vigueur cet automne, » a conclu M. Goyette.

Retour à l'université avec GURU : restez à l'écoute !

Alors que pour l’année scolaire 2021-2022, les étudiants de partout au Canada retournent sur les campus universitaires en présentiel, GURU prévoit réaliser un certain nombre d'initiatives tout au long de l'année, y compris des programmes d'échantillonnage, des commandites d'événements, de la publicité extérieure, des concours sur les médias sociaux et des activations uniques avec des activités sur les campus prévues dans 24 universités à travers le Canada, dont huit au Québec.

Suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook pour voir ce que nous avons en magasin !

1 Étude de marché menée par element54 et Patterson Langlois pour GURU en juin 2021 auprès de 1 500 participants dans la province de Québec.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

