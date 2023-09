Gusbourne Plc produit du vin. L'entreprise produit, vend et distribue une gamme de vins mousseux anglais issus de raisins cultivés dans ses propres vignobles du Kent et du West Sussex. Tous les raisins utilisés dans la vinification proviennent de ses vignobles de Gusbourne. Elle propose une gamme de vins, dont le Blanc de Blancs, élaboré à partir de Chardonnay ; le Blanc de Noirs, élaboré à partir de Pinot Noir ; le Brut Reserve, qui comprend une combinaison de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier ; le Rose, qui est élaboré à partir d'un mélange de Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier cultivés au domaine. Elle cultive le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier sur l'ensemble du domaine de Gusbourne, avec environ 60 hectares à Appledore, dans le Kent, et 30 hectares à côté du domaine de Goodwood, dans le Sussex de l'Ouest. Les filiales de la société comprennent Gusbourne Estate Limited et Gusbourne Wines Limited. Gusbourne Estate Limited s'occupe de la production, de la vente et de la distribution de vin mousseux anglais.

Secteur Distillateurs et caves à vin