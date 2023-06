Gusbourne PLC - producteur de vins mousseux basé à Ashford, en Angleterre - annonce que Charlie Holland, directeur général, quittera son poste à compter du 6 septembre. Le conseil d'administration va maintenant entamer le processus de recherche d'un nouveau directeur général, et une nouvelle annonce sera faite en temps voulu.

Après le 6 septembre, M. Holland sera engagé par la société en tant que consultant à temps partiel pour une période limitée afin d'aider l'équipe de vinification pendant les vendanges de cette année et pour d'autres questions relatives à la vinification. Jon Pollard, chef du vignoble et directeur de l'exploitation de Gusbourne, continuera à superviser les opérations de récolte et l'approvisionnement en raisins de Gusbourne.

Le président Jim Ormonde déclare : "Nous sommes extrêmement reconnaissants à Charlie Holland pour les services inestimables qu'il nous a rendus au cours des dix dernières années et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Il a dirigé l'entreprise et constitué une équipe très talentueuse dans tous les domaines clés de l'entreprise au cours d'une période de croissance significative et de progrès stratégique."

Cours actuel de l'action : 1,65 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 30

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

