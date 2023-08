Guyana Goldstrike Inc. annonce que la société a conclu une lettre d'intention contraignante datée du 19 juillet 2023 en vue d'acquérir le projet de cuivre Jupiter auprès de Jupiter Electric Metals Inc, une société privée sans lien de dépendance. Après la conclusion de la transaction, la société a l'intention de changer son nom en Copper X Mining Inc. et de concentrer ses ressources sur le développement du projet. Le projet Jupiter est accessible par une route goudronnée à 90 km au sud de la ville d'Antofagasta, le principal centre minier du nord du Chili, avec un accès à l'énergie renouvelable et à proximité de l'océan pour garantir l'accès à l'eau de mer.

La ceinture volcanique jurassique/IOCG, peu explorée, abrite des exploitations minières de classe mondiale, notamment Michilla, Antucoya d'Antofagasta, Mantos Copper's Mantoverde et Mantos Blanco, Carmen de Andacollo de Teck, Candelaria de Lundin, El Soldado d'Anglo American, ainsi que des projets d'envergure, notamment Marimaca Copper Corp, Productora-Cortadera de Hot Chili et Santo Domingo de Capstone. Les cibles 1 et 2 présentent un potentiel d'exploration élevé, similaire à celui découvert à Marimaca. Les structures majeures orientées NW-SE semblent être des conduits/feeders pour une minéralisation de cuivre à haute teneur formant des mantos ou des horizons stratabound dans des volcaniques andésitiques réceptives adjacentes à des intrusifs de gabbro-microdiorite.

Selon les termes de la lettre d'intention, la société se verra accorder le droit exclusif d'acquérir le projet en contrepartie d'une série de paiements en espèces, d'émissions de titres et de dépenses d'exploration, comme suit : Paiement de 1 USD au vendeur à la signature de la lettre d'intention. Quatre paiements de 50 000 USD chacun au vendeur au plus tard le 24 août 2023, le 24 février 2024, le 24 août 2024 et le 24 février 2025. Dans les 10 jours suivant l'émission par la Bourse de croissance TSX de son bulletin d'acceptation finale de la Transaction, l'émission de 13 000 000 d'actions ordinaires de la Société, telle que constituée suite à la réalisation d'un regroupement sur une base de un et demi pour un, et l'émission de 7 000 000 de bons de souscription d'actions donnant au Vendeur le droit d'acheter jusqu'à 7 000 000 d'actions ordinaires post-regroupement de la Société au prix de 0,25 CAD pour une période de 2 ans.

Réaliser un programme de travail sur le projet dans les 90 jours suivant l'exécution de la lettre d'intention d'un montant de 75 000 USD, incluant tous les coûts associés à la réalisation d'une étude géologique sur le projet. Réaliser 5 000 mètres de travaux de forage sur le projet au plus tard le 24 février 2025. Payer 1 000 000 USD, au plus tard le 24 février 2027, en espèces ou en actions ordinaires post-regroupement ou une combinaison des deux, à la seule discrétion du vendeur, étant entendu que les actions pourront être émises à un prix réputé équivalent au prix moyen pondéré en fonction du volume sur dix jours des actions ordinaires de la Société à la Bourse et au taux de change en vigueur affiché par la Banque du Canada, le jour du choix, sous réserve d'un prix effectif minimum de 0,05 CAD par action.

Après le paiement final et les travaux d'exploration requis, le projet sera cédé à la société sous réserve d'une redevance nette de fonderie de 2 % avec un rachat de 1 % (ou 50 % de la redevance) exerçable pendant une période de soixante mois en contrepartie d'un paiement unique en numéraire de 1 000 000 USD. Tous les titres émis en faveur du vendeur dans le cadre de la transaction seront soumis à une restriction de revente pendant une période de quatre mois et un jour, conformément à la législation applicable en matière de valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse.