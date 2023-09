Guyana Goldstrike Inc. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources minérales. Les actifs d'exploration et d'évaluation de la société comprennent les concessions minières de San Diego et Alice Arm North. Ses San Diego Mineral Claims sont un prospect d'or et de cuivre situé dans le Triangle d'or, en Colombie-Britannique, au Canada. Alice Arm North est une zone d'intérêt pour les métaux précieux située dans le Triangle d'or, en Colombie-Britannique, à partir de Granby.

Secteur Or