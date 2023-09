(Alliance News) - GVS Spa a annoncé mardi un bénéfice net de 7,3 millions d'euros au premier semestre, en baisse par rapport aux 32,4 millions d'euros enregistrés au 30 juin 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé pour la période s'est élevé à 213,4 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport à 166,6 millions d'euros en 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 45,6 millions d'euros au 30 juin, contre 36,5 millions d'euros au 30 juin 2022.

L'Ebit s'est élevé à 23,7 millions d'EUR, contre 20,7 millions d'EUR pour la même période de l'année précédente.

La dette nette au 30 juin était de -365 millions d'euros, soit une amélioration d'environ 24 millions d'euros depuis le mois de mars.

En ce qui concerne l'avenir, "Suite aux résultats obtenus au premier semestre et compte tenu des variables d'incertitude décrites ci-dessus, en référence aux prévisions pour l'exercice 2023 communiquées au moment de l'approbation des résultats de l'exercice 2022 - chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 440 et 460 millions d'euros, Ebitda ajusté dans une fourchette comprise entre 95 et 105 millions d'euros et dette financière nette dans une fourchette comprise entre 340 et 360 millions d'euros -, la société confirme les prévisions d'Ebitda ajusté et de dette financière nette en ligne avec les attentes, tandis qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires 2023 dans une fourchette comprise entre 425 et 430 millions d'euros".

GVS est dans le rouge de 01,8 pour cent à 5,60 euros par action.

