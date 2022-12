GVS parvient à un accord avec les banques et les détenteurs d'obligations pour réviser les clauses restrictives

(Alliance News) - GVS Spa, en vérifiant le respect des clauses contractuelles, a annoncé vendredi qu'elle était parvenue à un accord avec le pool de banques créancières et d'obligataires pour modifier et ajuster la clause financière.

En outre, le partenaire GVS Group a accepté de fournir un prêt d'actionnaire non garanti pour que la société respecte le ratio d'endettement au 31 décembre 2022.

Comme l'explique la société, l'accord avec les banques - exposé pour un total de 380 millions d'euros - prévoit l'inclusion dans la position financière nette consolidée au 31 décembre 2022 des liquidités provenant de tout prêt d'actionnaire subordonné déboursé après cette date et avant la date d'envoi du certificat de conformité attestant de la valeur du ratio de levier à la fin de 2022 ; et la modification de la définition de la dette financière consolidée visant à exclure du calcul du PFN la dette provenant de tout prêt d'actionnaire subordonné.

La société a également obtenu une augmentation du paramètre du ratio de levier par rapport aux niveaux fixés au moment de la souscription des prêts, de 3,5 fois à 4,25 fois et 4,00 fois, respectivement, au 30 juin et au 31 décembre 2023, afin de garantir un espace de confort plus large dans un scénario de marché et géopolitique complexe.

L'accord prévoit également des ajustements de marge dans le cas où le ratio de levier dépasse les niveaux maximums convenus à l'origine dans le financement groupé.

GVS a également conclu un accord d'ajustement des clauses restrictives avec les détenteurs d'obligations.

La société a précisé que des changements similaires ont été convenus en ce qui concerne les lignes de crédit bilatérales pour un encours de 25 millions d'euros.

"Les mesures annoncées mettent GVS en position de se concentrer sur sa stratégie - et, en particulier, sur l'intégration des dernières acquisitions qui se poursuivra au cours de l'année 2023 - à l'égard de laquelle la société a commencé les activités préparatoires pour la mise à jour du plan d'affaires 2022-2025, afin de refléter le changement de périmètre, le cas échéant, et le scénario macroéconomique modifié", explique GVS.

L'action GVS est en hausse de 5,9 pour cent à 3,88 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

