GVS SpA est un fabricant italien de filtres et de composants destinés à des applications dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de l'automobile, des appareils électroménagers, de la sécurité et de la filtration commerciale et industrielle. Son offre comprend sept lignes de produits : Soins de santé, laboratoires, mobilité, sécurité aérienne, appareils électroménagers, sécurité personnelle et membranes. Chaque ligne de produits offre une suite de solutions personnalisables spécifiquement liées à chaque marché. En outre, la société propose des services de développement de produits et de processus sur mesure, qui couvrent toutes les étapes du projet, y compris la conception du produit et du processus, la validation, jusqu'à la production en masse pour de grandes quantités. Elle est active dans le monde entier.