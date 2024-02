GWA Group Limited est un concepteur et fournisseur australien de solutions de produits, de services et de technologies intelligentes axées sur la fourniture de solutions d'eau durables pour les salles de bains, les cuisines et les buanderies. Les principales activités de la société sont la recherche, la conception, l'importation et la commercialisation d'appareils et d'accessoires de construction pour les locaux résidentiels et commerciaux, ainsi que la distribution de divers produits par le biais d'une série de canaux de distribution en Australie, en Nouvelle-Zélande et sur certains marchés internationaux. Son segment des solutions d'eau comprend la vente de toilettes en porcelaine vitrifiée, de lavabos, de citernes en plastique, de robinets et de douches, de baignoires, d'éviers de cuisine, de bacs à linge, de vannes de contrôle de l'eau domestique, de produits intelligents et d'accessoires de salle de bains. Les marques de la société comprennent Caroma, Methven, Dorf et CLARK. Les filiales de la société comprennent Caroma Holdings Limited, Caroma Industries Limited, Caroma International Pty Ltd, Caroma Middle East FZCO, Caroma Singapore Pte Ltd et plus encore.

Secteur Fournitures de construction et installation