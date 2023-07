GXO Logistics, Inc. fournit des services de logistique contractuelle. La société fournit à ses clients des services d'entreposage et de distribution, d'exécution des commandes, de commerce électronique et de logistique inverse, ainsi que d'autres services de chaîne d'approvisionnement afin d'offrir des solutions personnalisées basées sur la technologie. Elle offre des plateformes pour la logistique externalisée du commerce électronique, y compris la plateforme d'e-fulfillment en Europe. Les clients de la société opèrent dans des secteurs offrant des possibilités d'externalisation, tels que la vente au détail et le commerce électronique, l'alimentation et les boissons, les biens de consommation emballés, les technologies grand public, les télécommunications, la fabrication, la chimie, l'agroalimentaire, les sciences de la vie et les soins de santé. Elle fournit un réseau de distribution à espace partagé pour les clients d'entreprise à consommateur (B2C) et d'entreprise à entreprise (B2B) en Amérique du Nord. Ce réseau permet aux détaillants, aux détaillants en ligne et aux fabricants d'accéder à sa technologie sans avoir à recourir aux modèles traditionnels de centres de distribution.

Secteur Frêt aérien et logistique